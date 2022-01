Il Torino fa tutto da solo: Pellegri è in arrivo

24-01-2022 07:42

Incroci di mercato tra Milan e Torino. In attesa di capire se sarà davvero rossonero il futuro di Gleison Bremer, difensore destinato a diventare uno dei protagonisti della sessione estiva, e di Andrea Belotti, il cui contratto con il Toro scadrà il prossimo 30 giugno, si registrano altre notizie che riguardano le due squadre.

Il Milan ha infatti deciso di abbandonare la trattativa con il Monaco per il riscatto di Pietro Pellegri. L’attaccante classe 2001 ex Genoa, approdato a fine agosto in rossonero con la formula del prestito, ha trovato poco spazio con Stefano Pioli, ma il piano del Milan di riscattarlo dal club del Principato e di girarlo in prestito al Torino è saltato a causa delle elevate richieste del Monaco.

I rossoneri si sono quindi tuffati su Marko Lazetic, promettente attaccante classe 2004 della Stella Rossa che dovrebbe completare il reparto del Milan nella seconda parte della stagione. Lazetic era anche un obiettivo del Torino, complici i buoni uffici del padre del giocatore, Nikola, ex esterno del Toro, oltre che di Como, Modena e Genoa, ma il Milan ha bruciato tutti sul tempo.

I granata si consoleranno con lo stesso Pellegri, che arriverà in prestito dal Monaco dopo essere tornato alla base dal Milan e a Torino ritroverà Ivan Juric, suo ex allenatore al Genoa, e il padre Marco, attuale team manager del club granata.

