Il Torino scopre Bonazzoli

Terza vittoria stagionale, seconda in Coppa Italia, per il Torino, che ha superato per 2-0 la Virtus Entella nel quarto turno di Coppa.

La squadra di Marco Giampaolo, assente in quanto ancora positivo al Coronavirus, troverà negli ottavi di finale il Milan. Debutto con ko invece per Vicenzo Vivarini, subentrato in settimana a Bruno Tedino sulla panchina del club ligure.

Gara archiviata già nel primo tempo grazie all’uno-due in 120″ di Simone Zaza e Federico Bonazzoli: la sblocca l’ex juventino al 28′ dopo bel filtrante di Murru, mentre due minuti dopo è bella l’azione Zaza-Bonazzoli avviata dal tacco di quest’ultimo che ha poi ricevuto il passaggio di ritorno e insaccato realizzando così il primo gol con la maglia del Toro.

Ripresa su ritmi da allenamento con entrambe le squadre, pur in campo con formazioni rimaneggiate, intente a pensare ai rispettive, deficitarie posizioni di classifiche in campionato e ai prossimi impegni.

OMNISPORT | 26-11-2020 15:55