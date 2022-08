Il Toro 'carica' il West Ham: nel mirino il centrocampista croato Vlasic

05-08-2022 08:08

Il Torino pensa (seriamente) a Nikola Valsic, trequartista croato finito fuori dal progetto tecnico del West Ham.

I dirigenti granata cercheranno di percorrere la strada del prestito gratuito ma il cammino non sarà facile. Il 24enne di Spalato, nei giorni scorsi, è stato infatti proposto anche a Milan e Valencia. A quanto si apprende, però, i due club non avrebbero approfondito più di tanto il discorso. Il club granata, invece, punta Valsic già da diversi mesi e nelle prossime ore proverà l’accelerata per portarlo in Italia.

La carriera di Vlasic inizia nell’Hajduk Spalato poi la prima apparizione (poco incisiva) in Premier League con la maglia dell’Everton: solo 12 presenze nella stagione 2017-2018. Sul palco internazionale ci sale, invece, nel triennio con lo Spartak Mosca dove colleziona più di 80 presenze e 28 reti. La scorsa estate, dunque, il passaggio agli Hammers ma, dopo appena un anno, Valsic è ai margini del progetto. E il Torino spera…

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE