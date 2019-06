Il Toro punta forte su Joao Pedro

Joao Pedro è pronto a lasciare il Cagliari.

Secondo il Corriere dello Sport, il fantasista brasiliano è in cerca di una nuova avventura professionale. Su di lui è fortissimo l'interesse di Lazio, Genoa e Atalanta, ma in questo momento è il Torino di Walter Mazzarri in pole position per assicurarsi le prestazioni del numero 10 rossoblù.

La richiesta di un adeguamento contrattuale presentata dal suo agente nei giorni scorsi non è piaciuta alla società, motivo per il quale un'offerta importante sarebbe presa in considerazione. Per il suo cartellino servonono 7 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 14:36