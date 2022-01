Il Toronto non si ferma: blitz in arrivo per Destro

27-01-2022 22:39

Dopo aver definito l’ingaggio dI Lorenzo Insigne a parametro zero, che sarà effettivo dal 1° luglio, e dopo aver raggiunto un accordo di massima con Domenico Criscito per un triennale a partire dalla prossima stagione, il Toronto Fc continua a guardare con interesse alla Serie A.

Oltre ai rumors circa il possibile arrivo di Andrea Belotti, che sembra vicino all’addio a costo zero dal Torino al termine della stagione, il club canadese pare avere intenzioni ben precise su un altro centravanti.

Si tratta di Mattia Destro: per l’attaccante del Genoa i vertici del Toronto si muoveranno in prima persona il 7 febbraio con un blitz in Italia volto a capire la fattibilità dell’operazione.

Sembra tuttavia difficile che il Grifone dia il via libera al giocatore quando in Italia il mercato si sarà già concluso, considerando la posizione di classifica particolarmente precaria dei rossoblù, che nelle prossime ore dovrebbero separarsi da Felipe Caicedo, destinato al trasferimento all’Inter via Lazio dopo il poco felice prestito di sei mesi al Genoa.

OMNISPORT