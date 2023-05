Il Tottenham cerca il prossimo allenatore: Slot insidia Nagelsmann

Alle spalle del favorito Nagelsmann, sale la quotazione Slot.

Si accende la corsa alla panchina del Tottenham, lasciato orfano da Antonio Conte e traghettato da Stellini prima e Mason poi.

Gli ‘Spurs’, eliminati in Champions League dal Milan, sono sesti in Premier League e non ritorneranno in Europa dalla porta principale, essendo nove le lunghezze dal Manchester United (quarto e con due partite in meno): perciò la scelta del nuovo allenatore dovrà essere oculata, si guarda a un tecnico che possa gettare le basi di un ciclo.

Se rimane Julian Nagelsmann, esonerato a sorpresa dal Bayern Monaco, il candidato più forte, essendo il tedesco ormai opzione decaduta per il Chelsea, il nome nuovo è quello di Arne Slot: il 44enne condottiero del Feyenoord, un anno fa terzo e oggi pronto a cogliere l’occasione Eredivisie (+8 sul PSV), dopo essere stato escluso dalla Roma in Europa League, è stato accostato da ESPN al Club di Londra.