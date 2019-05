Il triste messaggio di Max Biaggi: è morto suo padre

Un grave lutto ha colpito Max Biaggi: nella notte è morto a 77 anni il padre Pietro.

Il motociclista romano, rientrato da Le Mans appena raggiunto dalla notizia, ha pubblicato un toccante post su Instagram: " Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io , non lo sono proprio. Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito. Il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l'ultima volta chissà se riuscirò mai a perdonarmelo…….. ma conoscendomi bene lo escluderei. Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco. Ho una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi. Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe Massimiliano".

Anche Guido Meda ha voluto ricordare il signor Pietro: "Uomo genuino e verace, il vero artefice della carriera e degli inizi di Max, che anche nei momenti di polemica nei quali qualche volta Max è caduto, aveva sempre una sorta di genuinità romanaccia ma carina e goliardica nell'affrontare i momenti difficili – ricorda il giornalista – . Un uomo buono, un bravo papà e un bravo nonno che ricordiamo tutti con grande affetto e simpatia".

Conosciuto da tutti come 'Sor Pietro', il padre dell'ex campione motociclistico era una presenza fissa nelle gare. Defilata dentro i box ma talvolta ingombrante nel paddock, perché l'amore per suo figlio Max lo spingeva a proteggerlo nei momenti difficili. Commerciante da tempo in pensione, era una figura dal carattere genuino e ruspante e veniva ricordato da tutti con simpatia e affetto.

Max e il padre avevano un rapporto molto solido come dimostra il tweet pubblicato dal sei volte campione del mondo a Natale: "Non è difficile diventare padre! Essere un padre: questo è difficile' W.Busch Buon Natale a te papà mio".

SPORTAL.IT | 18-05-2019 13:54