Il Villarreal conquista l'Europa League. United ko ai rigori

Il Villarreal si presenta puntuale all’appuntamento con la storia e, imponendosi contro il Manchester United in una finale tanto incredibile quanto infinita, per la prima volta solleva al cielo l’Europa League.

Partita vibrante fin dai primi minuti quella del Gdansk Stadium. Le due squadre hanno infatti fin da subito dato l’impressione di volersi sfidare a viso aperto e la cosa si è tradotta in ritmi molto elevati, continui ribaltamenti di fronte e anche qualche contrasto piuttosto duro.

A farsi preferire in avvio è stato comunque soprattutto il Manchester United, che ha gestito di più palla e si è reso insidioso con maggio costanza, pur senza creare nei primi 25’ grandissime azioni da rete.

Al 29’ il vantaggio del Villarreal: punizione battuta dalla trequarti da Parejo, Gerard Moreno è abile nell’eludere il tentativo di marcatura di Lindelof e nel battere De Gea, dall’interno dell’area di rigore, con un tocco di destro in spaccata.

In svantaggio, i Red Devils hanno immediatamente provato a rialzare il proprio baricentro con l’obiettivo di guadagnare metri in campo, ma nonostante lo sforzo profuso hanno trovato non poca difficoltà nel trovare i giusti spazi tra le maglie della difesa del ‘Sottomarino Giallo’. La prima frazione si è quindi chiusa senza ulteriori grandi sussulti e con il Villarreal avanti 1-0.

Nella ripresa sono stati proprio gli uomini di Unai Emery a partire meglio e a rendersi pericolosi con Bacca che, al 48’, non ha trovato la coordinazione giusta per concludere a rete da buona posizione.

Con il passare dei minuti lo United è comunque tornato a premere sull’acceleratore e al 55’ ha trovato la rete del pareggio: sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva a Rashford che calcia dal limite, il pallone viene deviato da un paio di giocatori del Villarreal e diventa buono per Cavani che, tutto solo e da posizione eccellente, non ha problemi nel battere Rulli per l’1-1.

La compagine iberica subisce il colpo e al 70’ lo United torna a dettare i ritmi e a chiudere l’avversario alle corde con maggiore facilità. Gli uomini di Solskjer spingono con maggiore convinzione e sfiorano anche il raddoppio ancora con Cavani, ma spesso sono imprecisi al momento della decisione finale. I 90’ regolamentari si chiudono quindi sull’1-1 e si rendono necessari i supplementari.

Nel primo dei due extra time è il Villarreal a dare la sensazione di averne di più. Il gioco si sposta nella metà campo del Manchester United, ma le occasioni da rete non arrivano. La migliore capita sui piedi di Alberto Moreno che dall’interno dell’area di rigore di sinistro però non centra lo specchio della porta da distanza ravvicinata.

Anche nel secondo dei due tempi supplementari il canovaccio tattico non cambia. Il Villarreal spinge con maggiore costanza, ma senza trovare il guizzo giusto in attacco. Al 113’ gli uomini di Unai Emery si vedono serviti da Lindelof su un piatto d’argento la potenziale azione decisiva, ma ancora una volta non riescono ad essere incisivi quando conta. Il risultato non cambia quindi nemmeno dopo 120’ e si deve procedere con la lotteria dei calci di rigore.

Il primo a presentarsi sul dischetto è Gerard Moreno che spiazza De Gea. Poi tocca a Mata che non sbaglia. Si prosegue quindi con Raba, Alex Telles, Paco Alcacer, Bruno Fernandes, Alberto Moreno, Rashford, Parejo, Cavani, Moi Gomez, Fred, Raul Albiol, James, Coquelin, Shaw, Mario Gaspar, Tuanzebe, Pau Torres e Lindelof che vanno a segno.

Tocca a questo punto ai portieri e se Rulli è perfetto, De Gea invece sbaglia.

A trionfare è quindi il Villarreal che mette in cascina il suo primo trofeo. A trionfare è Unai Emery che si conferma il vero re dell’Europa League.

IL TABELLINO

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED 1-1

Marcatori: 29’ Gerard Moreno (V), 55’ Cavani (M)

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth (88’ Mario Gaspar), Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza (88’ Alberto Moreno); Yeremy Pino (77’ Paco Alcacer), Capoue (124’ Raba), Parejo, Trigueros (77’ Moi Gomez); Gerard Moreo, Bacca (60’ Coquelin). All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka (123’ Alex Telles), Bailly (115’ Tuanzebe), Lindelof, Shaw; McTominay (123’ Mata), Pogba (117’ James); Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood (100’ Fred); Cavani. All. Solskjaer.

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: Capoue (V), Bailly (M), Foyth (V), Cavani (M)

Espulsi: –

