Il web si scatena su Hugain dopo il debutto horror in Mls

Se il buongiorno si vede dal mattino l’avventura di Gonzalo Higuain in Mls promette cose ancora peggiori dell’ultima parte della sua carriera alla Juventus. Il Pipita aveva scelto l’Inter Miami di David Beckham dopo il lungo tira e molla sulla buonauscita con la Juventus ma il suo debutto con la franchigia della Florida è stato da incubo. La sua squadra, dove ha giocato anche l’altro ex bianconero Matuidi, ha perso per 3-0 contro Filadelfia e il Pipita ha sbagliato anche un rigore.

Penalty sbagliato e rissa per Higuain

Sul 2-0 per gli avversari l’Inter Miami ha beneficiato di un rigore al 75′ che avrebbe potuto riaprire la gara ma Higuain l’ha ciabattato in cielo, sprecando l’occasione. Ma non finisce qui: l’eccessiva esultanza dei giocatori rivali ha innervosito il Pipita che ha innescato una mini-rissa poi sedata dall’arbitro.

La maledizione dei rigori per Higuain

Un vero tabù i rigori per l’argentino che in carriera ne ha sbagliati quasi un terzo (10 su 29) anche in partite importanti, come ricordano al Napoli (contro la Lazio nella gara che avrebbe potuto regalare la qualificazione in Champions), al Milan (l’errore proprio contro la Juve) e anche in Argentina (errore dagli 11 metri nella finale di coppa America col Cile).

Tifosi scatenati contro Higuain

Sui social il Pipita viene preso di mira da tutti, a partire dai suoi ex tifosi napoletani: “Vedi Gonzalo? Ancora oggi pensi a quella maledetta notte Di Luglio/Agosto che decidesti di passare da campione indiscusso all’ombra del Vesuvio a comprimario temporaneo a Torino. Questo sarà il tuo rimorso eterno. Riflettici bene. Un saluto ed in bocca al lupo per tutto” o anche: “L’effetto delle secciate dei Napoletani!”, oppure: “Che brutta fine” e ancora: “Gli avranno gridato: “Es tu colpa!”… ” (con riferimento a quanto urlò proprio Higuain a De Laurentiis in tribuna).

Fioccano le reazioni anche da juventini e milanisti: “Ha capito che è andato in usa per giocare a calcio e nn per fare meta?” oppure: “No dai non è vero. Neanche giù al campetto sotto casa…” e ancora: “Quando penso ad “invecchiare male” ormai il collegamento mentale a lui è fisso”, I suoi ex fan sono impietosi: “Ha bucato il pallone, inizia bene anche in America. Gli avversari lo amano” e anche: “Il rigore sbagliato contro la Juve segnó di fatto la sua fine al Milan. Questo segna il suo debutto in MLS” e infine: “Higuain logorava chi non lo aveva, stanotte ha esaltato, decisamente troppo, i difensori di Phila”.

SPORTEVAI | 28-09-2020 10:08