Ilary Blasi apre il suo privato: la verità sulla crisi con Totti

Non sono poi così frequenti le interviste rilasciate da Ilary Blasi, né i suoi post su Instagram (anche se hanno prodotto polemiche a iosa in passato). Inevitabile, dunque, l’interesse suscitato dalle dichiarazioni della conduttrice a F, in merito ad aspetti del suo privato e delle scelte professionali che hanno così diviso il pubblico.

La famiglia costruita con l’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, è molto normale, quasi comune e legata alle cose più semplici, incentrata sulle necessità dei tre figli, nati dalla loro unione: Cristian, Chanel e Isabel. La Blasi è una mamma concentrata sull’educazione dei suoi ragazzi. Ma sa che l’attenzione su di lei e su Totti è inevitabile. Così ha risposto e commentato le voci di crisi sul matrimonio che si susseguono da anni.

La presentatrice ha ammesso che dipende da quello che mostra pubblicamente con il marito. Pochi slanci pubblici tra di loro, a segnare una scelta di estrema riservatezza che, come sottolineato da Totti nel corso della presentazione del libro di Paolo Condò, tendono a proteggere un rapporto maturo, intenso e di grande solidità.

Le parole di Ilary Blasi su Francesco Totti

“Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”, ha spiegato Ilary Blasi. “Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”, ha aggiunto la presentatrice. Recentemente, l’ex capitano e dirigente giallorosso ha espresso il desiderio di avere un quarto figlio, dopo l’arrivo della piccola Isabel.

Ilary Blasi smentisce la leggenda sulla dieta

La conduttrice ha tenuto a smentire la leggenda che la vuole sempre a dieta. “Io mangio sano che è diverso. Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita”.

La discussa assenza alla puntata de Le Iene dedicata a Nadia Toffa

Molto controversa la sua assenza al tributo de Le Iene a Nadia Toffa, spentasi a soli 40 anni a causa di una malattia. Ilary ha tenuto a spiegare che purtroppo a causa di pregressi impegni professionali di Francesco Totti, al momento si trovasse a Londra. Una versione confermata indirettamente dagli organizzatori della puntata evento che hanno affermato di aver messo insieme ex e amici in soli 10 giorni.

VIRGILIO SPORT | 12-12-2019 09:53