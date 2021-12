Imbarazzo durante l'intervista: Longstaff interviene in difesa di Joelinton

29-12-2021 13:54

Una battuta ironica si è trasformata in un vero e proprio boomerang. L’intervista di Patrick Davidson, giornalista di ‘Sky Sports UK’, a Joelinton al termine della sfida tra il Newcastle e il Manchester United si è rivelata un’autorete per il bordocampista a causa di una frase che ha provocato grande imbarazzo.

“Joelinton, posso essere completamente onesto? Non mi ero reso conto che fossi così bravo!”.

Parole che hanno spiazzato il brasiliano, che ha reagito con un sorriso imbarazzato, ma che il compagno di squadra, Sean Longstaff, non ha tralasciato. Il 24enne calciatore del Newcastle è intervenuto, sottolineando l’uscita infelice del bordocampista.

“Sappiamo quanto sia bravo Joelinton e la mancanza di rispetto che riceve è una vergogna. Ogni giorno in allenamento è il migliore, tutti nel club lo stimano tanto. Sono così felice e orgoglioso di lui”.

Nominato ‘Man of the Match’, Joelinton si è reso protagonista nella sfida contro il Manchester United, terminata 1-1, con una prestazione straordinaria. Un pari che sta stretto ai ‘Magpies’, fermati nel finale da un palo e una super parata di De Gea. Una sfida che non ha risollevato della squadra di Howe, invischiata nelle sabbie mobili della bassa classifica, ma che sarà certamente servita per confermare il valore del calciatore classe 1996 ex Hoffenheim.

OMNISPORT