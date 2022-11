Immobile: "L'infortunio è lieve"

14-11-2022 20:00

Ha fatto tutto il possibile per recuperare in vista dello scontro di Torino, ma un problema muscolare ha fermato Ciro Immobile poco prima del posticipo di ieri sera, perso 3 a 0 dalla Lazio.

L’autore di 156 reti in maglia biancoceleste ha raccontato l’entità dell’infortunio che lo ha fermato di nuovo alla Rai: “Sto bene, per fortuna non si è riaperta la vecchia cicatrice; è una cosa abbastanza lieve che mi permetterà di recuperare in tempo. A dir la verità, ora che c’è la pausa per il Mondiale di tempo ce n’è tanto, pure troppo..”.

In questo campionato sono 6 le marcature del 32enne centravani campano, che ha disputato 11 partite.