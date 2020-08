Immobile: “Voglio legarmi per sempre alla Lazio”

36 gol realizzati in 37 partite di campionato. Lo straordinario bottino raccolto nel corso dell’ultima stagione ha consentito a Ciro Immobile di guadagnarsi di diritto un posto tra i più grandi bomber della storia del calcio italiano.

Per la terza volta in carriera si è laureato capocannoniere della Serie A, ha eguagliato il primato di reti siglate in un singolo torneo stabilito quattro anni fa da Gonzalo Higuain ed ha vinto la Scarpa d’Oro diventando il terzo giocatore nostrano, dopo Toni e Totti, a riuscire nell’impresa.

Il campione della Lazio, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, non ha nascosto la sua soddisfazione per la conquista del riconoscimento assegnato al più prolifico attaccante europeo: “Pazzesco, io davanti a Ronaldo e Lewandowski, se rileggo l’albo d’oro al contrario quasi non ci credo: Messi, Messi, Suàrez, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo e Messi”.

Immobile, nel corso del campionato, ha lasciato battere alcuni rigori a compagni di squadra. Nessun rimpianto: “No, nessuno. Ho fatto quello che andava fatto. Se non mi fossi comportato così non avrei raggiunto la cifra record. Lo spogliatoio, i suoi equilibri prevalgono sul resto. Sono fili sottilissimi e non devono essere mai spezzati. Il calcio è un gioco collettivo, nel corso di una stagione sono tanti i momenti in cui si ha bisogno dei compagni, del passaggio in più, del pallone servito nel punto giusto e al momento giusto. Il buon gruppo ha un’ottima memoria”.

La Lazio ha coltivato per mesi il sogno Scudetto, ma non è riuscita a tenere il ritmo delle primissime dopo il lockdown: “Ne siamo consapevoli, prima del lockdown eravamo a un solo punto dalla Juve e, soprattutto, mentalmente a mille. Le partite le vincevamo prima ancora di giocarle. La sospensione ci ha danneggiato, è stata gestita male, pur se abbiamo tentato di fare le cose al meglio”.

Immobile è uno di quegli attaccanti che può fare gola a molti in Europa: “Nel periodo in cui si parlava del possibile acquisto del Newcastle da parte del fondo dello sceicco hanno chiamato il mio agente, Alessandro Moggi. Poi la Premier non ha fatto passare quella proposta, o il fondo si è ritirato, non ricordo bene. So che stavano cercando anche un tecnico italiano, Allegri o Spalletti”.

Il nome di Immobile è stato accostato anche a quello del Napoli, ma nel suo futuro c’è solo la Lazio: “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti con il Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo”.

La Lazio è pronta a rafforzarsi con l’arrivo di un grandissimo come David Silva: “Grande giocatore e grande esperienza, lo aspettiamo a braccia aperte. Non vedo l’ora che arrivi, noi prima che calciatori della Lazio siamo tifosi della Lazio”.

