Imola: in arrivo 20 milioni per i prossimi quattro anni

10-11-2021 20:00

Da quasi un mese è ufficiale l’inserimento del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 2022 al 2025 nel calendario del campionato del mondo di Formula 1. Oggi è arrivata un altra buona notizia: il governo inserirà nella manovra uno stanziamento di 20 milioni per l’organizzazione e la gestione della gara per i prossimi quattro anni. Il circuito era tornato nel calendario iridato l’anno scorso dopo un’assenza di 14 anni e vi si è corso nuovamente quest’anno.

OMNISPORT