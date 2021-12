In Champions League Civitanova concede il bis

15-12-2021 20:33

La Lube Civitanova, reduce dalla pesante sconfitta nella finale del mondiale per club di sabato scorso i brasiliani del Sada Cruzeiro, si è rilanciata nella seconda partita di Champions League maschile. I marchigiani si sono imposti per 3-0 in trasferta contro gli sloveni del Maribor, 25-18 25-16 26-24 i parziali dei set in un’ora e 11 minuti. Miglior marcatore Robertlandy Simon con 20 punti. Questa vittoria fa seguito a quella nel match d’apertura contro i russi di Novosibirsk.

