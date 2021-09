Incidente d'auto per Arthur: è illeso

Disavventura senza conseguenze per Arthur, coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua Ferrari.

Il centrocampista della Juventus sta bene e non ha subito conseguenze fisiche mentre l’auto è rimasta lievemente danneggiata.

L’incidente stradale, come appreso da ‘Juventusnews24.com’, non è stato provocato da Arthur che stamattina era atteso al J-Medical per delle visite di controllo alla gamba dopo l’intervento chirurgico subito nei mesi scorsi.

Il recupero di Arthur, come confermato da Allegri in conferenza stampa, procede senza intoppi tanto che il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione già dopo la pausa di ottobre.

OMNISPORT | 22-09-2021 13:46