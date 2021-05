Incidente in handbike, migliora Fittipaldi del team Zanardi

Come accaduto quasi un anno fa ad Alex Zanardi, l’incidente in handbike di Gioacchino Fittipaldi (atleta del suo team Obiettivo 3) ha emozionato e suscitato apprensione. Quando è stata confermata la sua identità, dopo le prime frammentarie informazioni sull’incidente avvenuto giovedì scorso a Rozzano, poco lontano da Milano, l’incertezza e l’ansia si sono accompagnate all’accertamento della gravità delle sue condizioni. Gioacchino ha deciso di scrivere un post su Facebook per ringraziare tutti per l’affetto dimostrato ma soprattutto dare ai suoi amici il messaggio più importante: e cioè che sta bene.

Il post su facebook di Gioacchino Fittipaldi

Il 27enne investito da un camion mentre si allenava a bordo della sua handbike, sta meglio. Dopo essere finito in Rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano, l’atleta di origini lucane ha scritto un post comunicando così di essere fuori pericolo:

“Ci tenevo a ringraziare tutti per i tantissimi messaggi che sto ricevendo in queste ore oltre a rassicurarvi sulle mie condizioni fisiche: ho qualche ‘ammaccatura’ qui e lì ma anche questa volta è andata bene!”.

L’incidente che ha privato dell’uso della gambe Gioacchino Fittipaldi

Già nel 2017, infatti, il ragazzo, all’epoca universitario, era rimasto vittima di un incidente che lo aveva privato dell’uso delle gambe ma Gioacchino, nato e cresciuto a Lagonegro fino all’approdo a Milano, non si è abbandonato e ha trovato nell’handbike e nel team Obiettivo 3 di Alex Zanardi un nuovo, decisivo motivo di reazione contro le avversità innegabili seguite al suo incidente, partecipando a diverse competizioni e con il sogno di prendere parte alle Paralimpiadi e a un Ironman, durissima gara di triathlon.

Lo scorso giovedì, proprio mentre si allenava, è rimasto vittima di questo nuovo, impressionante sinistro stradale che lo ha visto trasferito d’urgenza nel nosocomio milanese, nel reparto di terapia intensiva. Tanti i messaggi di incoraggiamento e di speranza per Fittipaldi, che continua a migliorare.

