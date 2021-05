Incidente in handbike, gravissimo Fittipaldi del team di Alex Zanardi

Sono gravissime le condizioni di Gioacchino Fittipaldi , ricoverato all’ospedale Niguarda di Rozzano dopo un incidente avvenuto nella giornata di giovedì a Rozzano, dove l’atleta paraolimpico è stato travolto da un camion mentre era alla guida della sua handbike. A riportare la notizia è ‘Il Giorno’.

L’ incidente , avvenuto attorno alle 16.30 sulla strada statale 35 all’altezza della rotonda di via Valleambrosia e la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia, ricorda quella che ha coinvolto ormai quasi un anno fa Alex Zanardi .

Fittipaldi fa peraltro parte del team Obiettivo3 , progetto creato proprio da Alex Zanardi per far avvicinare allo sport le persone con disabilità.

Ventisette anni, lucano di Lagonegro, ma residente da anni a Milano, dove si è laureato alla Bocconi, Fittipaldi vanta una lunga esperienza nella disciplina, a dispetto della giovane età, avendo partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, a maratone internazionali e anche al Giro d’Italia su handbike.

Dopo essere stato investito Gioacchino è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Liberato dai vigili del fuoco, l’atleta, che non avrebbe comunque mai perso conoscenza, è stato immediatamente portato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, in codice rosso e in prognosi riservata. Qui gli sono stati riscontrati diversi traumi al torace e alle braccia.

Fittipaldi è paralizzato dal 2017 a seguito di un incidente in motorino subito nel corso dell’ultimo anno di università e da quel momento si è dedicato alla handbike entrando in contatto con Alex Zanardi. Nel 2020 Gioacchino ha anche partecipato a una corsa in onore dello stesso Zanardi, che sta continuando la riabilitazione dopo il terribile incidente avvenuto a Pienza nel giugno 2020 e i successivi quattro interventi chirurgici.



OMNISPORT | 21-05-2021 09:31