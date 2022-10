11-10-2022 13:27

I primi lanci di agenzia e dei siti locali hanno descritto l’incidente di viale Venezia come spaventoso, pauroso senza rivelare l’identità dell’uomo alla guida dell’Audi coinvolta nel terribile sinistro avvenuto nella notte a Udine.

Identità che sarebbe stata svelata, solo stamani: il centrocampista dell’Udinese Walace è stato coinvolto in un pauroso incidente in cui ha rischiato davvero di subire importanti conseguenze.

Walace, lo spaventoso incidente: la dinamica

Verso le 3, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il centrocampista – all’altezza di una rotonda – ha perso il controllo della sua Audi Rs6. L’autovettura si è ribaltata e ha preso fuoco, bruciando la vettura in pochi minuti ma senza che ciò avesse impatti significativi sul giocatore.

Per Walace – che è uscito in autonomia dall’abitacolo del mezzo come riporta l’agenzia ANSA – sembrerebbe, per sua fortuna, non vi sia nessuna particolare conseguenza sanitaria.

Fonte: ANSA

Soccorso e trasferito in ospedale

Sul posto, per prestare i soccorsi, un’automedica e un’autoambulanza provenienti dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: vista la dinamica dell’incidente stradale, Walace è stato comunque trasportato al pronto soccorso del nosocomio friulano. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del comando della città friulana.

