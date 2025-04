Tragedia in Cile: invasione di campo, due morti, gara sospesa, Vidal in lacrime

Due giovanissimi morti durante gli scontri tra i tifosi del Colo Colo e i Carabineros, in Cile: partita sospesa, inutile l'intervento di Vidal

È di due morti, entrambi giovanissimi (18 e 13 anni), diversi feriti e decine di arrestati, il bilancio della notte di follia al Monumental di Santiago del Cile: prima, durante e dopo la sfida di Copa Libertadores tra Colo Colo e Fortaleza, sono scoppiati tafferugli tra i tifosi locali e i Carabineros. Un veicolo che lanciava gas lacrimogeni ha investito le giovani vittime, sconvolti i calciatori in campo, tra cui l’ex juventino Arturo Vidal.

Notte di terrore in Cile, morti due tifosi del Colo Colo

Una ragazza di 18 anni e un 13enne sono deceduti durante gli scontri causati dai tifosi del Colo Colo in Cile, in occasione del match di Copa Libertadores contro i brasiliani del Fortaleza, poi sospeso al 24’ della ripresa. La notte di terrore ha avuto origine prima del calcio d’inizio quando un gruppo di tifosi ha provato a forzare l’ingresso nel settore Caupolican, abbattendo una delle recinzioni. L’intervento dei Carabineros per il controllo dell’ordine pubblico è stato drammatico.

Secondo le prime versioni fornite da media cileni e brasiliani, due giovanissimi tifosi del Colo Colo, una ragazza appena maggiorenne e un ragazzino di soli 13 anni, sarebbero stati investiti da un veicolo predisposto al lancio di lacrimogeni, utilizzato per disperdere la folla e ripristinare l’ordine pubblico, che avrebbe fatto crollare una recinzione, provocando la loro morte. È già in corso un’indagine.

Scontri dentro e fuori al Monumental, partita sospesa

La notizia della tragica morte della 18enne e del 13enne, è arrivata ai tifosi presenti nello stadio Monumental, scatenando la loro ira. Ci sono stati scontri con i Carabineros, individuati come responsabili della tragedia, fuori dallo stadio e nelle vicinanze dell’impianto sportivo.

Gli scontri sono proseguiti anche durante l’incontro Colo Colo-Fortaleza. I tifosi cileni hanno smesso di cantare in segno di rispetto nei confronti delle vittime. Il silenzio è stato interrotto soltanto dai cori che si sono alzati dalla tribuna del Monumental contro i Carabineros, mentre fuori dallo stadio proseguiva il fitto lancio di pietre, bottiglie, fumogeni e proiettili: decine le persone arrestate.

La tensione è cresciuta fino a esplodere a metà del secondo tempo, quando i tifosi del Colo Colo sono riusciti a sfondare i pannelli di separazione tra le due tribune, facendo irruzione sul rettangolo di gioco.

Impossibile riprendere a giocare: dopo oltre due ore d’attesa, la partita Colo Colo-Fortaleza è stata sospesa dalla Conmebol, che ha emesso un comunicato stampa nelle ore successive: “La Conmebol è profondamente addolorata per la morte di due tifosi nei pressi dell’Estadio Monumental prima dell’inizio della partita tra Colo Colo e Fortaleza. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”.

Fuori dal Monumental gli scontri sono durati fino a tarda notte. Da capire se la gara verrà ripresa dal 24’ del secondo tempo oppure verrà assegnato il 3-0 a tavolino al Fortaleza: sarebbe un duro colpo per il Colo Colo, che pagherebbe per responsabilità oggettiva, per il comportamento dei suoi tifosi.

Colo Colo sconvolto, le lacrime di Vidal

Visibilmente sconvolti i calciatori di Colo Colo e del Fortaleza, soprattutto quelli cileni, tra le cui fila gioca l’ex Juventus, Arturo Vidal. Assieme al capitano della squadra, Esteban Pavez, l’esperto centrocampista ha provato invano a calmare i tifosi del Colo Colo.

Occhi lucidi, sguardo spaventato e preoccupato, Vidal è stato tra i primi a rendersi conto di quanto stava accadendo e con alcuni suoi compagni si è avvicinato al settore più caldo del Monumental, mentre i giocatori del Fortaleza sono rientrati prontamente negli spogliatoi.

L’arbitro uruguaiano Gustavo Tejera non ha potuto fare altro che sospendere l’incontro e rinviarlo a gara da destinarsi. A quel punto anche Vidal e i compagni del Colo Colo sono rientrati a testa china negli spogliatoi.