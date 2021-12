Incidenti sugli spalti, Lione e Paris FC esclusi dalla Coppa di Francia

27-12-2021 18:04

Mano dura della giustizia sportiva francese contro la violenza negli stadi, problema purtroppo sempre più comune Oltralpe. Lione e Paris FC , dopo quanto accaduto la scorsa settimana, sono state escluse dalla Coppa di Francia .

La decisione, secondo quanto riporta ‘RMC Sport’, è stata assunta dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio francese in seguito agli incidenti avvenuti sugli spalti durante la partita tra le due squadre. Partita interrotta durante l’intervallo dall’arbitro.

Il Lione, i cui tifosi hanno aggredito quelli avversari, in caso di altri episodi simili rischia anche l’esclusione dalla prossima edizione della Coppa di Francia inoltre dovrà fare a meno del sostegno dei propri sostenitori in trasferta per tutto il resto della stagione in Ligue 1 e dovrà pagare una multa di 52mila euro.

Sanzione pecuniaria anche per il Paris FC, costretto a pagare 10mila euro di multa. Inoltre al club della capitale è stata comminata anche una squalifica del campo di cinque giornate.

Come conseguenza della contemporanea eliminazione di Lione e Paris FC, infine, il Nizza accede direttamente agli ottavi della Coppa di Francia.

OMNISPORT