Incontro Sampdoria-Sassuolo: i blucerchiati puntano Caputo e Defrel

Si infiammano le ultime ore di calciomercato sull’asse Genova-Reggio Emilia. E’ in corso proprio in questi minuti un summit tra la Sampdoria e il Sassuolo con la società blucerchiata più decisa che mai a rinforzare il reparto offensivo in dotazione a D’Aversa.

Per questo motivo, gli uomini di mercato del club genovese sono entrati nell’ottica di provare a piazzare un doppio colpo in avanti e la scelta sarebbe ricaduta su Francesco Caputo e Gregoire Defrel, attualmente in forza proprio alla compagine neroverde.

La situazione è mutata nel giro di pochissime ore e questo, sul fronte mercato, non è certo una novità.

La Sampdoria aveva inizialmente messo il mirino su Andrea Petagna del Napoli ma la permanenza in Campania dell’attaccante triestino ha costretto la Samp a cambiare obiettivi in corsa.

Da qui l’idea di tentare un doppio blitz in casa Sassuolo: a poche ore dalla ‘deadline’ della sessione estiva, dunque, potrebbe prendere forma la clamorosa operazione che potrebbe aggiungere due tasselli al parco attaccanti doriano.

OMNISPORT | 31-08-2021 18:14