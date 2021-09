Indian Wells, Djokovic annuncia il forfait

Il torneo di Indian Wells perde il protagonista più atteso. Novak Djokovic infatti, numero uno del mondo e vincitore di tre Slam su quattro quest’anno, ha annunciato che non sarà della partita in California.

Il serbo, ancora alle prese coi postumi della bruciante sconfitta patita a New York contro Medvedev, ha ufficializzato la sua decisione attraverso un tweet.

“Mi spiace non rivedere i miei sostenitori a Indian Wells e non giocare nel deserto, il mio posto preferito. Spero che ci rivedremo il prossimo anno”.

Molto rammaricato ovviamente per la decisione del numero uno del mondo anche il direttore del torneo Tommy Haas.

“Siamo molto dispiaciuti che Novak non sia con noi questo autunno. Speriamo di rivederlo a marzo, per la rincorsa al record del sesto titolo nel deserto”.

La defezione di Djokovic si aggiunge a quelle di Rafa Nadal, Roger Federer e Dominic Thiem che, per problemi fisici diversi, hanno già chiuso in anticipo la stagione.

Resta da capire ora se il serbo prenderà una strada simile o se, smaltita la delusione per il k.o. agli US Open, si rimetterà in pista disputando gli ultimi due grandi appuntamenti dell’anno, il Masters 1000 di Parigi e le Nitto ATP Finals.

OMNISPORT | 29-09-2021 22:28