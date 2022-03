Indian Wells: Fognini vince in rimonta e centra un record prestigioso

10-03-2022 22:41

Fabio Fognini non sbaglia al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells: il tennista ligure ha sconfitto in tre set in rimonta lo spagnolo Pablo Andujar, con i parziali di 4-6 6-3 6-3, in poco più di due ore di partita.

Dopo un primo set negativo, chiuso 6-4 dall’iberico, l’Azzurro ha reagito e ha ribaltato il match nei due successivi parziali, aggiudicandosi la partita e qualificandosi al turno successivo, dove sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 18 del seeding.

Fognini grazie a questo successo diventa l’italiano più vincente della storia del tennis azzurro, con ben 393 partite vinte in carriera. Superato il precedente record di Adiano Panatta.

