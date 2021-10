SerieA, 11° giornata: indisponibili, infortunati e squalificati

29-10-2021 11:50

Torna subito il campionato di Serie A con la 11a giornata. Di seguito la lista di tutti i giocatori che non potranno scendere in campo per squalifica o per infortunio o che rischiano di essere appiedati dal Giudice Sportivo perché diffidati. Tra le grandi squadre non ci sono giocatori squalificati. Tra i giocatori infortunati: Pessina e Gosens dell’Atalanta, De Sciglio della Juve, Maignan e Rebic del Milan. Infermeria piena per Genoa, Cagliari, Salernitana e Torino.

SQUALIFICATI

Palomino – 1 giornata – Salta Lazio (11ª)

DIFFIDATI

Nessuno

INFORTUNATI

Demiral – Elongazione al flessore – Da valutare

Djimsiti – Frattura all’avambraccio – Rientro metà novembre

Gosens – Lesione al bicipite femorale – Rientro inizio dicembre

Hateboer – Operato al piede – Rientro inizio 2022

Palomino – Problema muscolare – Da valutare

Pessina – Lesione al flessore – Rientro inizio dicembre

BOLOGNA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI

Dominguez

INFORTUNATI

Arnautovic – Problema muscolare – Da valutare

Bonifazi – Lesione del soleo – Rientro metà novembre

Kingsley – Frattura del perone – Rientro febbraio 2022



CAGLIARI

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Strootman

INFORTUNATI

Caceres – Contusione alla caviglia – Da valutare

Ceter – Distrazione al polpaccio – Rientro fine ottobre

Dalbert – Lesione al collaterale mediale – Rientro fine novembre

Godin – Tendinopatia rotulea – Da valutare

Ladinetti – Problema cardiaco – Rientro inizio novembre

Nandez – Fastidio ai flessori – Da valutare

Rog – Rottura del crociato – Rientro aprile 2022

Strootman – Affaticamento ai flessori – Da valutare

Walukiewicz – Contusione alla coscia sinistra – Rientro fine ottobre

EMPOLI

SQUALIFICATI

Ricci – Durata della squalifica da stabilire

DIFFIDATI

Stojanovic

INFORTUNATI

Di Francesco – Problema muscolare – Da valutare

Furlan – Lesione muscolare – Rientro inizio novembre

Romagnoli – Lesione ai flessori – Rientro inizio novembre

FIORENTINA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Bonaventura, Odriozola

INFORTUNATI

Cerofolini – Rottura del crociato – Rientro nel 2022

Dragowski – Lesione al retto femorale – Rientro fine novembre

Gonzalez – Positivo al coronavirus – Da valutare

Pulgar – Distorsione alla caviglia – Rientro metà novembre

Saponara – Problema al ginocchio – Da valutare

GENOA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Bani – Problema muscolare – Da valutare

Cassata – Operazione al ginocchio – Da valutare

Fares – Lesione del soleo sinistro – Rientro fine novembre

Hernani – Lesione all’adduttore lungo – Rientro metà novembre

Maksimovic – Lesione al retto femorale – Rientro metà dicembre

Vanheusden – Condropatia al ginocchio e lesione al semimembranoso – Rientro fine novembre

INTER

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Brazao – Rottura del crociato – Rientro nel 2022

JUVENTUS

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Bernardeschi – Distorsione della spalla – Da valutare

De Sciglio – Lesione muscolare – Rientro metà novembre

Kean – Affaticamento muscolare – Da valutare

LAZIO

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Adekanye – Lesione al menisco – Rientro fine ottobre

Zaccagni – Trauma distorsivo al ginocchio – Da valutare

MILAN

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Ballo-Touré – Trauma contusivo alla caviglia – Da valutare

Castillejo – Lesione al flessore – Da valutare

Florenzi – Operazione al ginocchio – Rientro inizio novembre

Maignan – Operazione al polso – Rientro nel 2022

Messias – Lesione al retto femorale – Rientro metà novembre

Plizzari – Operazione al ginocchio – Rientro nel 2022

Rebic – Distorsione alla caviglia – Da valutare

NAPOLI

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Malcuit – Distrazione al soleo – Rientro fine ottobre

Manolas – Lesione di basso grado del grande gluteo – Rientro inizio novembre

Ounas – Distrazione al retto femorale – Rientro fine ottobre

ROMA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Cristante

INFORTUNATI

Smalling – Lesione al flessore della coscia – Rientro metà novembre

Spinazzola – Rottura tendine d’Achille – Rientro fine novembre

SALERNITANA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Bonazzoli, Ranieri

INFORTUNATI

Bogdan – Lesione al gemello – Da valutare

Capezzi – Trauma distorsivo al ginocchio – Rientro metà novembre

L. Coulibaly – Lesione al semimembranoso – Rientro fine ottobre

M. Coulibaly – Risentimento al retto femorale – Da valutare

Ruggeri – Problema al flessore – Da valutare

SAMPDORIA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Damsgaard – Problema alla coscia – Rientro fine ottobre

Verre – Infortunio alla coscia destra – Da valutare

Vieira – Problema muscolare – Da valutare

SASSUOLO

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Lopez

INFORTUNATI

Boga – Problema fisico – Da valutare

Djuricic – Risentimento muscolare – Rientro inizio novembre

Obiang – Miocardite – Rientro nel 2022

Romagna – Problema fisico – Da valutare

SPEZIA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Nikolaou

INFORTUNATI

Agudelo – Frattura al metatarso – Rientro inizio novembre

Bourabia – Lesione distrattiva al polpaccio – Rientro inizio dicembre

Nguiamba – Problema muscolare – Da valutare

Sena – Alterazioni dei parametri fisiologici – Rientro fine ottobre

Sher – Frattura del radio – Da valutare

TORINO

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Pobega

INFORTUNATI

Ansaldi – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà novembre

Edera – Rottura del tendine rotuleo, crociato e collaterale – Rientro nel 2022

Mandragora – Lesione del menisco – Rientro fine novembre

Pjaca – Lesione muscolare – Rientro fine ottobre

Verdi – Lesione al bicipite femorale – Rientro inizio novembre

UDINESE

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

Samir

INFORTUNATI

Pussetto – Problema a un ginocchio – Da valutare

VENEZIA

SQUALIFICATI

Ampadu – Durata della squalifica da stabilire

DIFFIDATI

Heymans

INFORTUNATI

Ala-Myllymaki – Operato al ginocchio – Rientro fine ottobre

Fiordilino – Ernia inguinale bilaterale – Da valutare

Johnsen – Ferita retromalleolare peroneale – Rientro metà novembre

Lezzerini – Lombosciatalgia – Da valutare

Vacca – Stiramento – Rientro inizio dicembre

VERONA

SQUALIFICATI

–

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Frabotta – Infiammazione al tendine d’Achille – Da valutare

Ilic – Problema alla caviglia – Da valutare

