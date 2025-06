Italia, Locatelli ko preoccupa Spalletti: Juventus in ansia, a rischio anche il Mondiale per club

Il centrocampista ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra e salterà le partite con Norvegia e Moldavia: ma la sua assenza potrebbe rappresentare un problema anche per i bianconeri

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale di Spalletti verso il Mondiale 2026: si è infatti fermato Manuel Locatelli, che ha rimediato nel corso dell’allenamento di ieri un trauma distorsivo alla caviglia destra e lascerà Coverciano.

Locatelli, messaggio social

Il giocatore è apparso molto dispiaciuto, ed ha affidato ai social il suo pensiero: “Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni! Forza Azzurri!”. Niente Norvegia e Moldavia, dunque, per il centrocampista della Juventus che aveva ritrovato l’azzurro dopo un periodo difficile, che avevano portato alla sua esclusione dai convocati per l’Europeo 2024.

Locatelli, Mondiale per club a rischio

Dopo la risonanza magnetica effettuata nel pomeriggio, la Figc ha infatti comunicato ufficialmente il forfait del centrocampista della Juventus: “Locatelli lascia ritiro per trauma alla caviglia. Il centrocampista Manuel Locatelli, indisponibile per le prossime gare dell’Italia di qualificazione al Mondiale a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra occorso nell’allenamento di ieri, lascerà questa sera il ritiro della Nazionale per rientrare al club di appartenenza”. Va da sè che a questo punto il giocatore è a rischio anche per il Mondiale per club, che a breve prenderà il via negli Stati Uniti.

Italia, la lista degli assenti

Ma Locatelli non sarà l’unico assente nella Nazionale di Spalletti: non bastasse il caso Acerbi che ha rifiutato la convocazione e polemizzato via social con Luciano Spalletti (il difensore dell’Inter è in vacanza con la famiglia al mare in Sardegna), la Nazionale continua a perdere pezzi: prima Alessandro Buongiorno, che non ha ancora superato il problema accusato in campionato contro il Torino, poi anche Di Lorenzo ha accusato qualche fastidio muscolare ed è rimasto prudenzialmente a riposo. Ma la sua presenza venerdì a Oslo contro la Norvegia e lunedì prossimo a Reggio Emilia con la Moldova non è in dubbio.

Spalletti, a Oslo vietato sbagliare

L’emergenza per Spalletti è soprattutto in difesa: oltre a Buongiorno, mancano anche Calafiori e Scalvini, di conseguenza Gabbia potrebbe essere dirottato in marcatura su Haaland. La partita di venerdì a Oslo sarà decisiva per le sorti della Nazionale, e forse anche anche per quelle di Luciano Spalletti. Perché una eventuale sconfitta contro la Norvegia scatenerebbe il dibattito sul ct, dato che complicherebbe, e non poco, la corsa nel girone. Si qualifica infatti la prima del girone, mentre la seconda va ai play off. Un’appendice che negli ultimi due casi ha detto piuttosto male agli Azzurri, prima contro la Svezia poi con la Nord Macedonia. E l’Italia non può mancare il terzo Mondiale di fila.