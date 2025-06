Zverev, paura in campo: costretto a fermare il gioco per un attacco. E Musetti cucina la pasta alle 2 di notte

Una tosse da paura per Sascha durante il match contro Griekspoor: il tedesco trova sollievo solo dopo aver bevuto dalla sua borraccia. Intanto Lollo spopola anche da chef notturno.

Domenica, chissà, potrebbero ritrovarsi contro in finale. Intanto sono approdati ai quarti del Roland Garros. Sascha Zverev e Lorenzo Musetti protagonisti sulla terra rossa parigina, anche se in circostanze diverse. Il carrarino aveva centrato la qualificazione superando con autorevolezza Holger Rune in un match protrattosi fino a oltre la mezzanotte; il tedesco ha penato meno di due set per avere ragione di Tallon Griekspoor, “grazie” anche al ritiro dell’olandese costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Se l’italiano se la vedrà con Frances Tiafoe, Zverev dovrà sfidare un mostro sacro come Novak Djokovic.

Zverev, il malore durante la sfida contro Griekspoor

Durante il match contro Griekspoor, però, anche Zverev ha vissuto un momento decisamente difficile. Lunghi attimi di paura, che hanno costretto addirittura a sospendere il match. Che è successo? Semplice: durante il sesto game del primo set il tedesco, che era sotto 2-3 ed era al servizio, ha iniziato a tossire in modo estremamente violento, come fosse vittima di convulsioni. Il tedesco soffre di diabete di tipo 1 da quando era un bimbo e questo dettaglio, probabilmente, ha allarmato gran parte dei presenti sugli spalti del Suzanne Lenglen. Fortunatamente il tedesco s’è ripreso dopo aver bevuto da una borraccia posta vicino alla sua panchina: scampato pericolo.

Ora per Sascha c’è Djokovic: e intanto Musetti cucina

La vittoria contro Griekspoor è poi arrivata meno di un’ora dopo e ora sulla strada di Zverev c’è Novak Djokovic, nella riedizione della semifinale degli Australian Open: il serbo ha letteralmente fatto a fettine Cameron Norrie. E a proposito di preparazioni culinarie, chi si è cimentato ai fornelli è Lorenzo Musetti, che ha dato conto ai suoi follower su Instagram pure delle sue abilità da chef. In che modo? Cucinando un bel piatto di pasta nel cuore della notte parigina, subito dopo essere rientrato a casa dopo aver battuto Rune negli ottavi di finale. Un bel dispendio d’energie per Lollo, che s’è rimesso in sesto con un bel manicaretto.

Roland Garros, le delizie di chef Lollo: i fusilli in piena notte

C’è chi, come Lino Banfi, non si faceva scrupolo di mangiar spaghetti a mezzanotte e chi, come Lorenzo Musetti, prepara i fusilli dopo le due. “Ore 2.15, pasta post match fatta ovviamente da chef Musetti”, racconta il carrarino nel suo video-messaggio su Instagram. “Et voilà”, completa l’opera Lollo versando la pasta dalla padella al piatto. Il protrarsi della sfida contro Rune lo ha costretto a ritardare l’orario d’inizio della cena, ma il campione toscano ha rimediato cucinando un primo che ha tutta l’aria di essere delizioso. E allora “Buon appetito Lorenzo”, con la speranza che possa cucinare con facilità anche il suo prossimo avversario a Parigi. Appuntamento fissato intorno alle 14 di martedì 3 giugno contro Tiafoe.