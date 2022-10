03-10-2022 10:43

Le prime, frammentarie informazioni che sono giunte dall’Indonesia avevano lasciato intuire le proporzioni di un avvenimento dalle conseguenze tragiche, anche se non in questa portata. Oggi, il giorno dopo, sa queste informazioni si sta cercando di procedere a verifiche e accertamenti resi ancora più complicati dalla circostanza in cui si dovranno accertare le cause di questa strage.

Circa 125 persone (il dato non è ancora certo, ma non si tratterebbe dei 180 morti indicati in un primo bollettino) sarebbero decedute nella calca – al momento il vicegovernatore della provincia di East Java, Emil Dardak, ha fornito questo dato intervistato dall’emittente indonesiana Kompas TV – dell’invasione di campo che si è trasformata in tragedia a Malang, nella provincia di Giava Orientale, Indonesia.

Tifosi impazziti invadono il campo in Indonesia: è strage

La follia è esplosa al termine della partita quando migliaia di tifosi dell’Arema Fc hanno forzato i limiti del rettangolo di gioco e sono entrati sul campo dello stadio Kanjuruhan dopo aver incassato una sconfitta contro i rivali del Persebaya Surabaya, squadra con cui non perdevano da più di vent’anni.

Stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa ANSA, davanti alla folla di tifosi fuori controllo sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno provato a contenere la folla, senza riuscirci. Al lancio dei gas lacrimogeni si è scatenato il caos, seguito dal panico e da una fuga generale che ha amplificato la percezione, attraverso le immagini diffuse, di confusione, terrore e fuga.

La mattina di lunedì, i giocatori dell’Arema si sono riuniti, come una folta parte di persone comuni, per pregare in omaggio alle vittime di una strage assurda.

125 vittime accertate, tra loro anche minori

Secondo una fonte ospedaliera citata dall’ANSA, tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di cinque anni. Le immagini dall’interno dello stadio mostrano la polizia lanciare un gran numero di gas lacrimogeni e i tifosi scavalcare le recinzioni per mettersi in salvo.

Lo stadio ha una capienza di 42mila spettatori e, al momento di questa tragedia, era completamente sold-out ovvero la totalità dei biglietti sarebbero stati venduti e dunque i posti tutti occupati. Solo in 3.000 però, ha spiegato la polizia, hanno fatto invasione di campo.

La furia anche all’esterno dello stadio

Una violenza e una furia senza filtri che anche all’esterno dell’impianto si sono sfogate causando danni in un crescendo di scontri con le forze dell’ordine: secondo i dati forniti dalla polizia, sono 13 i veicoli danneggiati; il governo indonesiano si è scusato per l’incidente e ha promesso di indagare sulla vicenda.

A far luce sulle cause di quanto avvenuto e come sia stato possibile che le cose degenerassero fino a questo punto, sarà costituita una commissione d’inchiesta indipendente.

L’inchiesta voluta dal presidente

Il presidente Joko Widodo ha ordinato di aprire un’inchiesta sulla sicurezza durante le partite di calcio, mentre il ministro dello Sport, la polizia e il capo della Federcalcio indonesiana dovranno condurre “una valutazione completa dei match di calcio e le procedure di sicurezza”, ha affermato il capo di Stato in un discorso televisivo che ha avuto risonanza internazionale.

