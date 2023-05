Indy 500 miglia Indianapolis, impatto devastante durante la gara: tragedia sfiorata, pneumatico vola tra gli spalti. Video

Miracolo a Indianapolis: una gomma vola dopo l'incidente tra Rosenqvist e Kirkwood verso gli spettatori, in tribuna. L'epilogo imprevedibile

Quanti hanno avuto modo di seguire questa tragedia sfiorata in tempo reale, hanno compreso l’entità di quanto stiamo descrivendo. Una gravità tale da accendere di nuovo il dibattito, almeno sui social e attraverso un certo tipo di canali, sulla pericolosità di determinate manifestazioni sportive e se e quanto i sistemi di sicurezza sono in grado di evitare simili drammi.

La 500 Miglia di Indianapolis 2023 era uno degli avvenimenti clou del fine settimana, per gli appassionati di motori. E si è conclusa con i festeggiamenti di Josef Newgarden per la sua prima vittoria in questa competizione, conquistata all’ultimo giro a disposizione, dopo l’esposizione di ben tre bandiere rosse nel finale. Uno spettacolo che è passato in secondo piano, rispetto a un episodio verificatosi qualche minuto prima, e che per miracolo non ha causato una tragedia.

500 miglia Indianapolis: tragedia sfiorata, la dinamica

A circa 17 giri dalla conclusione, complice un impatto contro le barriere di Felix Rosenqvist, concentrato sulla gara e sull’obiettivo prioritario: il portacolori della McLaren ha invece perso il controllo della sua auto andando a impattare contro le barriere di protezione esterne, finendo poi in testacoda.

Attimi di terrore, inarrestabili e eterni per quanti erano presenti o hanno assistito alla scena: la monoposto di Rosenqvist è ripiombata in mezzo alla pista mentre stavano sopraggiungendo le altre vetture ad alta velocità e in piena traiettoria, con Kyle Kirkwood che non è riuscito a evitare la collisione. Nel devastante impatto, le ruote posteriori di entrambe le vetture sono entrate in contatto, con una di queste che ha superato le reti di protezione volando verso le tribune, verso il pubblico.

Pneumatico proiettile verso il pubblico

La vettura di Kirkwood, ribaltatosi in seguito all’impatto contro il muretto, si è accartocciata facendo temere per il pilota: una volta giunte le rassicurazioni sulle condizioni di salute di entrambi i protagonisti di questo orribile incidente, si sono rivolte altrove.

Precisamente per quell’area dell’autodromo, tra le tribune occupate dal pubblico, in cui è piombato lo pneumatico volato via da una delle due monoposto dell’impatto, un autentico proiettile diretto verso le persone che occupavano ignare i posti riservati agli appassionati.

Il video dei danni alla vettura nel parcheggio

Contrariamente a quanto temuto, la gomma volta via ha assunto una traiettoria insperata finendo, come si evince da alcuni video su twitter, nel parcheggio dell’autodromo: un autentico miracolo.

A parte qualche danno riportato dall’automobile parcheggiata, non si sono registrati altri problemi né danni alle persone che potevano transitare in quel posteggio pieno al momento della gara.

Stavolta si è trattato solo di qualche problema riportato dalle macchina e per i proprietari, che non saranno stati felici nel ritrovarle con qualche ammaccatura, ma avranno di che consolarsi considerato il rischia scampato.

