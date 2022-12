Infantino felice del Mondiale: "La fase a gironi migliore di sempre"

07-12-2022 13:03

Non ha mezze misure il presidente della FIFA Gianni Infantino nel tracciare un bilancio della massima manifestazione calcistica che ha fortemente voluto in Qatar: “Ho visto tutte le partite e dico in maniera chiara che questa è stata la migliore fase a gironi di sempre di una Coppa del Mondo: i match sono stati di grande qualità e si sono disputati in stadi meravigliosi. Ottima la risposta del pubblico, in media ci sono stati 51 mila a partita e i numeri dei telespettatori sono da record, oltre due miliardi di telespettatori”.

Al di là delle statistiche, sono le emozioni legate al tifo e all’equilibrio tra le squadre a raccontare la bellezza del torneo: “L’atmosfera è stata fantastica: grandissimi gol, sorprese, piccole squadre che battono grandi squadre, ma in fondo non ci sono più piccole squadre e grandi squadre; il livello si è alzato e ormai è paritario. Per la prima volta squadre di ogni continente sono arrivate all’eliminazione diretta: questo dimostra che il calcio sta diventando globale; alla fine vogliamo semplicemente dare gioia e sorrisi alle persone in tutto il mondo”.

Toccherà alle stelle fare ora la differenza e alimentare un Mondiale iconico: “Abbiamo visto grande calcio in campo che è finalmente la parte più importante: alcune delle stelle del calcio mondiale stanno giocando bene e adesso dovranno fare la differenza. Ma i tifosi di ogni Nazionale sono il ricordo più chiaro: la fase finale sarà emozionante”.