Infantino: "Niente sanzioni per il progetto Superlega"

Contro il progetto della Superlega, ma restio a possibili sanzioni ai club che lo hanno promosso. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una intervista a l’Equipe ha dichiarato: “Di quali sanzioni stiamo parlando? Si dice subito che bisogna punire, è anche popolare o populista, ma bisogna pensare anche alle conseguenze di eventuali sanzioni perché quando si punisce un club vengono puniti anche giocatori, allenatori, tifosi, che non c’entrano niente”. Così il presidente della FIFA Gianni Infantino in un’intervista all’Equipe critica, pur senza nominarlo, il comportamento del presidente dell’UEFA Ceferin riguardo possibili punizioni ai club europei che hanno aderito al progetto ormai morto della Superlega. “Un leader deve anche chiedersi perché siamo arrivati a questo. E, da lì, come possiamo costruire il futuro insieme e per questo dobbiamo ascoltare tutti, ma soprattutto i tifosi, che sono il vero cuore del calcio. Poi dice che la porta della FIFA è aperta per “dibattere nuove idee. Ma questo deve essere fatto nel rispetto delle istituzioni e senza perdere di vista i valori che hanno reso il nostro sport oggi il più popolare al mondo”.

OMNISPORT | 05-05-2021 14:42