17-12-2021 13:35

Il calcio è in continua evoluzione e Gianni Infatino, presidente Fifa, vorrebbe introdurre nuove norme per quanto riguarda la compravendita dei giocatori.

Queste le dichiarazioni di Infantino: “Nelle compravendite dei calciatori 7 miliardi di euro in un anno vengono trasferiti in un sistema da far west. Dobbiamo dunque introdurre nuove regole”.

