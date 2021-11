Infinito Musetti: "Gaston? A fine match avevo un buco nello stomaco"

11-11-2021 11:44

Dopo il pessimo esordio contro Sebastian Baez, Lorenzo Musetti si è riscattato nel secondo match della fase a gironi delle Next Gen Finals contro Hugo Gaston.

Il toscano e il francese hanno dato vita al match più lungo della storia della manifestazione, durato due ore e 38 minuti e vinto da Lorenzo con il punteggio di 4-3, 4-3, 2-4, 3-4, 4-2.

La qualificazione alle semifinali è però appesa per Musetti all’esito del match contro Sebastian Korda: “Korda è un ottimo giocatore in particolare nell’indoor, cercherò di fare del mio meglio per batterlo – il commento di Lorenzo a fine partita – Spero di riuscire a sfruttare il fatto di avere il pubblico dalla mia parte”.

Prima, però, bisognerà recuperare energie fisiche e mentali dopo la “battaglia” con Gaston:

“Io e Hugo siamo grandi amici fin dai tempi dei tornei juniores, è un giocatore molto forte – ha proseguito Musetti- È stata una grande battaglia, ma anche un match molto divertente. Sono stato bravo a restare concentrato dopo che mi ha annullato i match point nel quarto set e poi a sfruttare l’occasione giusta per chiuderla. Alla fine ero distrutto, avevo un buco nello stomaco”.

