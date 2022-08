Infortunati, squalificati e diffidati: 4ª giornata di Serie A

29-08-2022 08:25

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 3ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati, squalificati e diffidati

4ª giornata

ATALANTA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Carnesecchi – Operazione alla spalla – Rientro inizio ottobre

Djimsiti – Frattura del perone – Rientro inizio dicembre

BOLOGNA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Nessuno

CREMONESE

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Castagnetti – Problema al costato – Da valutare

EMPOLI

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Cambiaghi – Lesione di basso grado dei flessori della coscia – Da valutare

Tonelli – Lesione del legamento crociato – Rientro metà novembre

FIORENTINA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Castrovilli – Lesione di crociato

collaterale e menisco – Rientro febbraio 2023

INTER

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Dalbert – Lesione al crociato – Rientro gennaio 2023

Lukaku – Risentimento muscolare – Da valutare

Mkhitaryan – Risentimento ai flessori – Da valutare

JUVENTUS

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Chiesa – Rottura del legamento crociato – Rientro metà settembre

Di Maria – Lesione all’adduttore – Rientro inizio settembre

Kaio Jorge – Rottura del tendine rotuleo – Rientro metà ottobre

Pogba – Lesione del menisco laterale – Da valutare

Rabiot – Problema muscolare – Da valutare

LAZIO

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Nessuno

LECCE

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Cetin – Problema alla caviglia – Da valutare

Dermaku – Lesione muscolare – Rientro inizio settembre

MILAN

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Ibrahimovic – Ricostruzione del crociato anteriore – Rientro gennaio 2023

Krunic – Problema muscolare – Da valutare

MONZA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

D’Alessandro – Lesione all’adduttore – Da valutare

Mota Carvalho – Problema muscolare – Da valutare

Pablo Marì – Lesione al muscolo obliquo dell’addome – Da valutare

A. Ranocchia – Frattura del perone e distorsione alla caviglia – Rientro inizio dicembre

NAPOLI

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Demme – Infrazione al cuboide del piede – Rientro fine settembre

ROMA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Darboe – Lesione del legamento crociato – Rientro marzo 2023

Wijnaldum – Frattura della tibia – Rientro o fine novembre o fine dicembre

Zaniolo – Lussazione alla spalla – Rientro fine settembre

SALERNITANA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Bohinen – Lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro – Rientro fine settembre

Jaroszynski – Lesione all’adduttore – Rientro inizio settembre

Lovato – Lesione al legamento della caviglia – Rientro metà ottobre

Ribery – Problema a un ginocchio – Da valutare

SAMPDORIA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Conti – Operazione al ginocchio – Rientro fine agosto

De Luca – Rottura del menisco – Da valutare

Trimboli – Intervento alla spalla – Da valutare

SASSUOLO

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Müldür – Frattura del malleolo mediale della caviglia destra – Rientro nel 2023

Traoré – Frattura a un piede – Rientro inizio ottobre

SPEZIA

SQUALIFICATI

Ekdal – 1 giornata – Salta Juventus (4ª)

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Amian – Lesione della parete addominale – Rientro metà ottobre

Antiste – Stiramento del crociato – Rientro fine settembre

Ferrer – Operazione all’anca – Rientro inizio ottobre

TORINO

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Miranchuk – Lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale – Rientro inizio ottobre

Zima – Lussazione alla spalla – Rientro metà settembre

UDINESE

SQUALIFICATI

Perez – 1 giornata – Salta Fiorentina (4ª)

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Buta – Frattura alla tibia – Rientro inizio dicembre

VERONA

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

–

INFORTUNATI

Piccoli – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine settembre