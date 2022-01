Infortunio muscolare per Acerbi: rischia di saltare Inter-Lazio

06-01-2022 16:20

Si chiude dopo appena 25 minuti la prima gara del 2022 di Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio ha accusato un problema muscolare nel corso del primo tempo della sfida contro l’Empoli, giocata allo Stadio Olimpico e valida per il 20° turno di Serie A.

Recuperato in extremis da Sarri, Acerbi ha sentito tirare ancora il bicipite femorale della coscia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio al suo allenatore. Al suo posto lo spagnolo Patric, che è andato a formare la coppia di difensori centrali con Luiz Felipe.

Lo stop di Acerbi rappresenta una brutta notizia per Maurizio Sarri, a tre giorni dal big match di San Siro contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Il difensore numero 33 dovrà sottoporsi ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma la presenza domenica sera al ‘Meazza’ appare in forte dubbio.

