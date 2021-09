Infortunio per Zaccagni: il report della Lazio

In casa Lazio si ferma Mattia Zaccagni. Una brutta notizia per il tecnico capitolino Maurizio Sarri che domani dovrà fare a memo del prezioso contributo del suo centrocampista offensivo, prelevato in estate dal Verona.

La sensazione purtroppo è che Zaccagni non debba saltare solo il match di domani, ma altre partite. Nei prossimi giorni la Lazio comunicherà gli effettivi tempi di recupero.

Attraverso una nota, la società biancoceleste, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche del giocatore: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.

OMNISPORT | 22-09-2021 10:43