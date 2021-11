Inghilterra, Kane torna sulla sconfitta con l'Italia: "Rimarrà con me per sempre"

12-11-2021 17:02

Il centravanti del Tottenham e della nazionale inglese Harry Kane torna a parlare della sconfitta in finale di Euro 2020 contro l’Italia in conferenza stampa, prima della partita che la nazionale dei Tre Leoni affronterà contro l’Albania:

“Cosa mi è successo dopo lnghilterra-Italia? Perdere una finale europea per il tuo paese a Wembley è qualcosa che probabilmente rimarrà con me per il resto della mia carriera. Non ti riprendi mai completamente da queste cose, a meno che non vinci subito un torneo altrettanto importante”.

Un gol in 10 partite, 7 gol nelle ultime 16 presenze i numeri di Kane in questa stagione, che subito dopo la sconfitta ai rigori contro gli azzurri si è subito dovuto concentrare sulla Premier League. Forse si legge anche così il suo pessimo momento di forma:

“Non è un problema solo fisico, ma anche mentale. Prima che ti rendi conto ti ritrovi a giocare di nuovo in Premier League senza aver avuto il tempo di digerire e imparare da quello che è successo”.

OMNISPORT