Inghilterra, terrore in FA Cup: sangue in campo, bimbi spaventati e gara sospesa 38’

Torna la paura negli stadi inglesi durante il match di FA Cup tra West Bromwich e Wolverhampton: rissa tra tifosi, panico sugli spalti e gara sospesa

29-01-2024 12:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Torna il terrore negli stadi inglesi. Scene di follia arrivano dal match di FA Cup tra West Bromwich e Wolverhampton con la gara che è stata sospesa per più di mezz’ora dopo la rete del raddoppio degli ospiti. Sugli spalti è scoppiato il finimondo tra scontri tra tifosi, sangue e bimbi terrorizzati.

Sangue in FA Cup durante West Bromwich-Wolverhampton

Da 12 anni il derby tra West Bromwich e Wolverhampton non si disputava con entrambe le tifoserie sugli spalti, proprio per via dell’accesa rivalità tra le parti. Durante la partita valevole per il quarto turno di FA Cup c’erano già state delle avvisaglie, come quando dal settore popolato dai sostenitori dei Wolves sono stati lanciati dei petardi. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il gol del definitivo 2-0 per gli ospiti siglato da Cunha al minuto 78. In quel preciso istante la situazione è degenerata, lasciando spazio a scontri violenti.

FA Cup, gara sospesa per più di 30 minuti e bimbi terrorizzati

Che fosse una gara ad altissimo rischio lo si sapeva già prima del fischio d’inizio. Nell’ordine pubblico qualcosa è andato storto e le immagini che circolano sul web, con persone ridotte a maschere di sangue sul terreno di gioco dell’Hawthorns, testimoniano quanto quei momenti siano stati cruenti e assolutamente fuori da ogni contesto sportivo.

Al gol di Cunha i tifosi hanno fatto irruzione sul campo scatenando una rissa furibonda e l’arbitro Thomas Bramall è stato costretto a sospendere il match per 38′, fino a quando le forze dell’ordine non sono riuscite a ripristinare l’ordine. Ci sono scene che resteranno scolpite a lungo nella memoria dei presenti e non solo, come quella del difensore Kyle Bartley che ha preso il braccio il piccolo figlio per portarlo in salvo.

West Bromwich-Wolverhampton e quel precedente in Olanda

Il Daily Mail ha parlato di “giorno della vergogna”. Perché anche il celebrato modello inglese presenta evidentemente delle crepe. Gli hooligans tornano a far paura anche nel Regno di Sua Maestà. E viene in mente un precedente tra le due tifoserie che risale al 2002 e più precisamente alla sfida amichevole tra Inghilterra e Olanda, quando un gruppo di una cinquantina di tifosi di West Bromwich e Wolverhampton diede vita a un combattimento tra le vie di Amsterdam.