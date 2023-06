Conference, guerriglia tra ultras di Fiorentina e West Ham in pieno centro a Praga: la polizia in tenuta antisommossa

Episodio a poche ore dalla finalissima: vicino a un pub tensioni tra le opposte fazioni. L'intervento delle forze dell'ordine

07-06-2023 17:57

Dai social, testimonianza filtrata ma pur sempre di supporto con foto e video, quel che si andava presentando a Praga era una festa trasversale, collettiva e non certo un preludio di tensioni.

La finale di Conference League, che alle 21 vedrà contrapposte Fiorentina e West Ham, anima la capitale ceca in queste ore rallegrata dai colori sociali dei due club approdati a questo risultato davvero imprevedibile per i viola. Ma segnato anche da quel che riportano le agenzia di stampa come un intervento della polizia in pieno centro, volto a contenere un centinaio di ultras viola.

La festa in vista della finale di Conference

La giornata era incominciata con una festa in piazza della Città Vecchia, nel centro storico di Praga, che ha visto le opposte tifoserie scambiarsi delle pacifiche vedute sulla partita; nulla di preoccupante da annoverare e anche la presenza delle forze dell’ordine era più discreta e attenta, non certo volta a contenere tensioni o dividere ultrà.

I tifosi del West Ham sono circa 30mila: la maggior parte di loro non entrerà allo stadio, visto che alle due squadre sono stati assegnati circa 6mila biglietti e quindi assisteranno alla partita nella fan zone, allestita in un parco della capitale. Sono meno, ma comunque numerosi, i sostenitori viola.

Fonte: ANSA

Tensione tra i tifosi di Fiorentina e West Ham

In mezzo alla festa dei tifosi della Fiorentina e del West Ham qualche momento di tensione c’è stato in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha contenuto e identificato un centinaio ultras della Fiorentina, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini.

L’intervento della polizia

Non è chiaro se la polizia ceca abbia o meno fermato alcuni dei tifosi protagonisti della guerriglia che vediamo in alcuni video girati su twitter e che abbiamo riportato sopra. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell’episodio del pub tra tifosi italiani e inglesi, che ha scatenato le tensioni.

Quel che sembra certo è che alcuni fermi siano stati formalizzati e che su questa notizia vi terremo aggiornati, nel corso di queste ore che ci dividono dalla finalissima.

