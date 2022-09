Inghilterra, Southgate potrebbe mollare dopo il Mondiale

28-09-2022 19:49

Il tabloid britannico The Telegraph lancia una bomba che sconvolge il pallone d’Oltremanica. Stando a quanto riportato, il commissario tecnico degli inglesi Gareth Southgate starebbe valutando di dimettersi.

Ovviamente però non si parla di una scelta immediata, in quanto mollare così la nazionale ad appena due mesi dall’avvio della Coppa del Mondo in Qatar sarebbe una scelta assurda sia per i giocatori che per il tecnico, che dunque dovrebbe rimanere dunque al comando al limite fino alla conclusione del torneo mondiale.

In questo periodo Southgate, che comunque in otto anni da CT ha portato i Tre Leoni a un livello molto alto, si sentirebbe preso di mira dalla stampa per alcune sue decisioni, e dunque non troverebbe più l’ambiente della nazionale come ideale per il suo lavoro.