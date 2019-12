Iniesta, ex stella del Barcellona ora al Vissel Kobe, potrebbe presto giocare in Argentina. L'Estudiantes starebbe cercando il modo per convincerlo a lasciare il Giappone e sposare la causa del club argentino.

Veron, presidente dell'Estudiantes, ha confermato l'interesse per il leggendario centrocampista classe 1984: "Oggi non possiamo dire che c'è una vera trattativa ma possiamo dire che ne stiamo parlando", le sue parole a Radio Rivadavia.

SPORTAL.IT | 24-12-2019 10:15