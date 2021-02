Insigne sfata il tabù Juventus dal dischetto: le pagelle

Il Napoli scaccia la crisi. Juve battuta 1-0 nel modo più ‘assurdo’, ossia un rigore di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro riscatta l’errore in Supercoppa sfatando il tabù che lo vedeva aver sempre fallito dal dischetto contro Madama, raggiungendo i 100 goal con la maglia partenopea e riportando il sorriso sul volto di Gattuso.

Ringhio fa ‘all-in’ schierando Politano, Insigne e Lozano dietro Osimhen, con Zielinski mediano. Ospina ko nel riscaldamento: tra i pali Meret. Difesa obbligata con la coppia centrale Rrahmani-Maksimovic. Pirlo lascia in panchina Bonucci e McKennie e propone De Ligt e Bernardeschi dal 1′. Morata la spunta su Kulusevski come spalla di CR7.

Se la prima mezz’ora offre poco o nulla, con entrambe le squadre impegnate a costruire dal basso e imbrigliate dai rispettivi scacchieri tattici, alla mezz’ora il match si accende. Manata in area di Chiellini a Rrahmani, punita da Doveri (con ausilio della VAR) col rigore: dal dischetto Insigne stavolta non sbaglia.

La Juventus fatica a imbastire una reazione adeguata, si allunga e concede spazi per le ripartenze del Napoli: l’unico squillo è un tiro a giro fuori misura di Chiesa, che fa calare il sipario sui primi 45′.

La Juve, che perde Cuadrado all’intervallo, inizia la ripresa in modo arrembante: Morata spaventa Meret, che poi è prodigioso sul tap-in da due passi di Cristiano Ronaldo dentro l’area piccola evitando l’1-1 e pochi minuti più tardi dice no a Chiesa.

Gattuso inserisce Elmas e Fabian Ruiz per Zielinski e Politano, Madama – dentro McKennie al posto di Bernardeschi – spinge a caccia del pari: CR7 non arriva in spaccata sul diagonale di Alex Sandro, Pirlo si gioca la carta Kulusevski nei 20′ conclusivi.

L’assalto bianconero incoccia sul muro eretto dal Napoli: di Chiesa, a 5′ dal termine, la chance più grossa prodotta dalla Juve. Gli azzurri conservano il minimo vantaggio, portando a casa una vittoria prestigiosa quanto pesante nella rincorsa al vertice.

IL TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS 1-0

MARCATORI: 31′ rig. Insigne

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 7,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 7, Maksimovic 6,5, Mario Rui 6,5; Bakayoko 6, Zielinski 5,5 (64′ Elmas 5); Politano 6 (74′ Fabian Ruiz 6), Insigne 7 (88′ Lobotka sv), Lozano 6,5; Osimhen 5 (75′ Petagna sv). All. Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 5,5 (46′ Alex Sandro 6), De Ligt 6, Chiellini 4,5, Danilo 6; Bernardeschi 5 (63′ McKennie 5,5), Bentancur 5,5 (72′ Kulusevski 5), Rabiot 6, Chiesa 6; Morata 5, C. Ronaldo 5. All. Pirlo.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Chiellini (J), Cuadrado (J), Bakayoko (N), Rabiot (J)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 13-02-2021 20:39