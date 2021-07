Insigne: Spalletti non è preoccupato

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa non si dice preoccupato sulla permanenza di Lorenzo Insigne sotto il Vesuvio: “Con Lorenzo ho parlato una volta a telefono e un’altra gli ho mandato i complimenti. Mi è sembrato il capitano che vedevo da fuori. Sul fatto del contratto volete trovare la malformazione in tutti i modi”.

“Abbiamo di fronte il capitano del Napoli, che ha dimostrato il suo valore anche agli Europei, e il presidente del Napoli. Due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi e andare al sodo. Non andiamo a scavare troppo dentro, facciamo tornare Lorenzo e poi si ha tutto più chiaro senza anticipare il morto”.

Sul mercato: “Il lavoro incide sempre perché si sta tante ore sul campo e bisogna creare questo brand, bisogna far vedere le intenzioni che abbiamo. Quando giochi di giovedì e di domenica i giocatori non daranno sempre il meglio e saranno fondamentali i calciatori, bisognerà rimpiazzare”.

OMNISPORT | 16-07-2021 22:14