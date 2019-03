Insigne via? Per transfermarkt vale quasi quanto Icardi

Dopo un periodo complicato che ha avuto il culmine con il calcio di rigore sbagliato contro la Juventus sembra esserci stata una svolta per Lorenzo Insigne, andato in gol nel pareggio per 1-1 col Sassuolo. Non si placano però le voci riguardanti un suo eventuale addio al club partenopeo, anche se appare improbabile che possa lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato.

Raiola ci prova – Da vecchia volpe del mercato Mino Raiola ha provato a convincere il presidente De Laurentiis a far partire il talento nativo di Frattamaggiore promettendo in cambio due giocatori, ovvero Lozano del Psv e Fares della Spal (che piacciono allo staff tecnico azzurro) ma il presidente ha fatto sapere che per meno di cento milioni cash non ha nemmeno intenzione di sedersi al tavolo delle trattative. Per una cifra inferiore quindi Insigne non dovrebbe muoversi da Napoli.

Quasi come Maurito – Ma a quanto si aggirerebbe un congruo valore di mercato di Insigne? Secondo l’autorevole sito transfermarkt il costo del cartellino è di 75 milioni di euro, una cifra molto alta, quasi quanto quella di Icardi che invece viene valutato poco in più (si fa per dire), ovvero 90 milioni di euro. Una cifra comunque altissima per un calciatore che soprattutto a livello internazionale ha ancora tutto da dimostrare e che risulta il quarto più caro in assoluto della Serie A, appunto dopo il centravanti nerazzurro e la coppia della Juventus composta da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, entrambi valutati in tripla cifra: 100 milioni di euro.

SPORTEVAI | 12-03-2019 16:22