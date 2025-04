Inter, a Pressing scoppia la lite in diretta tv sulle colpe di Inzaghi

Quali sono i motivi del calo dei nerazzurri? E quali le responsabilità del tecnico? Lo spiega Biasin in uno scontro con Sabatini e Auriemma alleati

Cosa non sta funzionando nell’Inter di Inzaghi? Dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, e il sorpasso del Napoli in classifica, si è aperto il primo vero processo al tecnico dei nerazzurri. Dal possibile Triplete al rischio di poter perdere tutto nella volata finale di stagione. Intanto, nel corso di Pressing in onda su Canale 5, c’è stata una dura lite tra Biasin, Sabatini e Auriemma su quello che sta accadendo attorno la gestione di Inzaghi.

La lite a Pressing sulle colpe dell’Inter

Parte a gamba tesa Biasin: “Sandro ha il coraggio di dire che il colpevole è Inzaghi”. A quel punto replica Trevisani: “Sandro, ma la rosa dell’Inter secondo te vale 94 punti?”. Non manca la replica accesissima di Sabatini: “Non dico questo, ma dico che non vale i 18 punti in meno rispetto all’anno scorso!”

Non si placa la lite in studio, continua Biasin: “Va bene, Sandro mi pare che abbia scelto il suo colpevole. Il colpevole è Inzaghi, vero Sandro?”. Risponde Sabatini: “No no no no no no! Ti sembra male! Quindi blocchiamo subito questa cosa!”

A quel punto incalza nuovamente Biasin: “L’hai detto! Anzi non hai il coraggio di dirlo! Lo fai intendere, ma non lo dici!” Ed infine replica Sabatini che prova a spiegare la sua posizione: “Guarda, io ho il coraggio di dire tutte le cose che devo dire! Guarda, se c’è una cosa che non mi manca è il coraggio di dire come la penso! Non ho detto che il colpevole è inzaghi! Io ho detto che mancano 18 punti. Se voi mi dite che Inzaghi non c’entra nulla con questi 18 punti che mancano, avrà una colpa, o no?”

Biasin rischia di essere cacciato dallo studio

A sedare gli animi ci prova il conduttore di Pressing, Massimo Callegari, che avvisa Biasin: “Fermi un attimo! Questa allusione costa un giallo a Biasin”. In modo provocatorio risponde Biasin: “Guardate, io stasera ho tutta l’intenzione di farmi cacciare. E prendo subito il secondo giallo, perché confermo che se hai il coraggio di dirlo lo dici! Perché se tu dici che a Inzaghi hanno fatto il mercato, ma non ha avuto la forza di dire questo e quell’altro allora vuol dire che tu stai indicando l’allenatore come colpevole!”

Non manca poi l’intervento provocatorio di Auriemma in collegamento da Napoli: “Ma devi avere tu il coraggio di dire che Inzaghi ha sbagliato! Lo devi avere tu il coraggio ogni tanto eh!”

Biasin spiega il perché del calo dell’Inter

Non si placa l’ira di Biasin che replica ad Auriemma e spiega il crollo dell’Inter nel duello scudetto: “Ma 18 punti in meno rispetto a chi? A una squadra che arriva da Plutone? No, a una squadra di Inzaghi! Quei punti li ha fatti Inzaghi l’anno scorso, ma quest’anno ci stiamo dimenticando tutti che si va a giocare una semifinale di Champions League, fatto per nulla scontato per una squadra italiana italiana e non è la cosa più banale del mondo. È una cosa che ti costa energie, forze mentali, qualunque cosa! Anche i derby sono costati tantissimo, ma tu hai fatto una scelta: proviamo ad arrivare in fondo a tutto. Poi tra una settimana o tre giorni, tra due mesi, non lo so, faremo i calcoli. Sentiremo che questa squadra non ha vinto niente oppure che ha raggiunto l’obiettivo, vediamo.”

Conclude Biasin: “L’unica cosa che io mi sento di dire, ma su questo ognuno ha il proprio punto di vista, se l’Inter l’anno prossimo si ritrova ad aprile ancora a lottare su tutti i fronti – e poi può vincere o non vincere – significa che tu hai fatto bene il tuo lavoro! Perché se tu hai una squadra – ed è una sola in Italia che è riuscita a fare questa cosa – che fa questo vuol dire che c’è un gruppo che funziona bene. Poi si vincerà o non si vincerà e faremo tutti i processi del mondo, ma questa squadra ha lavorato bene, perché altrimenti non sarebbe qua!”

Non manca, infine, la replica accesa di Auriemma: “Perché non ci chiediamo perché chi ha giocato al posto dei titolari non ha vinto le partite se la qualità dell’organico è così alta come dite? Non so chi abbia trasmesso questa paura e questa soggezione, ma l’Inter è una squadra in pieno panico! E si sta difende di troppo. Ti ho fatto fare l’arringa, Fabrizio. Adesso stai zitto!”

