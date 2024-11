Inter, Adriano, non solo alcol: tutte le love-story dell'Imperatore: figli, liti e polemiche

L'ex attaccante nerazzurro torna a far parlare di sé: tutta la verità sulle sue storie d'amore. Da matrimoni falliti a divorzi continui con le sue ex

Che fine ha fatto l’Imperatore nerazzurro? L’ex bomber brasiliano, Adriano Leite Ribeiro, è tornato sotto i riflettori ma per motivi legati alla sua vita personale. Tra successi e cadute, il calciatore continua a far parlare di sé: non solo per i suoi trascorsi sportivi, ma anche per il suo percorso personale ricco di sfumature. Con l’uscita della biografia “Adriano: la mia più grande paura”, edita da Planeta, sono stati svelati dettagli inediti sulla carriera e, soprattutto, sulla tumultuosa vita privata dell’ex calciatore.

La biografia di Adriano: una vita tra luci e ombre

Oltre alle varie ammissioni sulla sua dipendenza dall’alcol, nel libro dell’ex bomber dell’Inter c’è ampio spazio per tutte le sue love story.La prima relazione seria di Adriano è stata con Danielle Carvalho, dalla quale ha avuto due figli: Adriano Júnior, 17 anni, e Sofia, 16 anni. La coppia però, nonostante vari tentativi di riconciliazione, non è riuscita a mantenere stabile il rapporto.

Nel 2010, dopo un tentativo di ricominciare, Danielle dichiarò che non poteva tollerare lo stile di vita condotto dal calciatore.

Adriano-Joana Machado: una relazione turbolenta

Nel 2008, Adriano ha frequentato Joana Machado durante il suo periodo al Flamengo. La relazione, intensa e spesso burrascosa, fu segnata da numerosi litigi, e rimase una delle più discusse della sua vita sentimentale.

Successivamente i due si lasciarono e Adriano tornò, ma solo temporaneamente, con Danielle Carvalho. Nel 2009, durante la pausa con Joana Machado, Adriano iniziò una relazione anche con l’ex showgirl Dani Bolina. La loro storia suscitò molte polemiche, in quanto si diceva che Adriano avesse lasciato Joana proprio per lei.

Adriano, la relazione con Renata e la figlia Lara

Nel 2013 Adriano si fidanzò con Renata, madre della sua terza figlia, Lara. La coppia organizzò persino una festa di fidanzamento, ma non arrivò mai al matrimonio. Renata, oggi dentista, ha mantenuto un basso profilo rispetto alle altre ex compagne del calciatore.

Victoria Moreira-Adriano: il matrimonio fallito

Nel 2020 Adriano si fidanzò con la dermatologa Victória Moreira. Nonostante lo scambio degli anelli, la relazione finì nello stesso anno dopo diversi tira e molla. Adriano condivise anche un video in cui accusava la sua ex fidanzata di cercare notorietà.

Micaela Mesquita-Bia Miranda: ultime relazioni di Adriano

Dal 2021 Adriano iniziò una relazione con Micaela Mesquita, caratterizzata da ben cinque separazioni e altrettanti ritorni di fiamma. Una delle loro discussioni più accese, avvenuta in un hotel, creò grande scalpore tra i dipendenti e gli ospiti.

Nel 2022 Adriano si fidanzò con Bia Miranda, una relazione che scatenò una crisi familiare. La giovane, allora diciottenne, era figlia di Jenny Miranda e nipote della cantante Gretchen. La differenza d’età di 22 anni e la fama di Adriano come seduttore generarono tensioni che coinvolsero l’intera famiglia di Bia. Attualmente l’ex Inter è single.

