Inter, agente di Radu: "Nessun veleno e nessuna rivincita"

29-08-2022 19:34

Ionut Radu è pronto per affrontare l’Inter. L’ex portiere nerazzurro, ora in forza alla Cremonese, l’anno scorso si è reso protagonista a suo malgrado di una papera contro il Bologna, che ha permesso al Milan di restare avanti in classifica e infine di vincere lo scudetto.

L’agente di Radu Oscar Damiani ha parlato così in vista del match: “Nessuna rivincita e nessun veleno, anzi. Il ragazzo sarà sempre riconoscente nei confronti dei nerazzurri, che lo hanno voluto da giovanissimo”, ha raccontato il procuratore ai microfoni di Serieanews.com.