Inter, agente Hakimi: "Ama Milano, ma ha un contratto col Psg"

Alejandro Camano ha voluto fare chiarezza sul futuro del proprio assistito.

04-06-2023 14:25

Achraf Hakimi come Lukaku? L’ex nerazzurro avrebbe manifestato al PSG la volontà di cambiare aria ma sembra difficile un ritorno a Milano. Anche l’agente dell’esterno marocchino, in un’intervista a Inter Dipendenza, ha voluto mettere le cose in chiaro.

Queste le sue parole: “Achraf è un giocatore del PSG con cui ha ancora tre anni di contratto – ha spiegato Alejandro Camano -. Se gli piacerebbe tornare a Milano? Non si tratta di quello che gli piacerebbe, la realtà è che è un loro giocatore. Ama l’Inter, a Milano è stato felice ma la realtà a oggi è questa”.