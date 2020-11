Inter, Alex Del Piero spietato con Antonio Conte

L’Inter perde in casa contro il Real Madrid ed è quasi eliminata dalla Champions League. I nerazzurri confermano i problemi di cui soffrono dall’inizio della stagione: secondo Alessandro Del Piero, intervenuto ai microfoni di Sky, serve una svolta immediata o l’intero anno è a rischio.

“Io penso che l’Inter è a una svolta della propria stagione. Si nota dall’inizio del campionato che c’è qualcosa che non va a carattere interno. O scatta una molla, un episodio che fa tornare tutti allineati…”.

“Oggi mi sembra una squadra in confusione, disunita. Ha subito troppi gol, lo Shakhtar ha preso gol da tutti tranne che dall’Inter. C’è qualcosa in più rispetto al fatto tattico o tecnico”, ha continuato l’ex capitano della Juventus ed ex compagno di squadra di Antonio Conte.

Secondo Del Piero serve un cambio di modulo: “Soprattutto nel primo tempo l’area era folta di difensori ed il centrocampo vuoto, questo ha permesso al Real di penetrare quando voleva. Servirà fare qualcosa da questo aspetto, serve capire perché Conte non ha cambiato fino ad oggi”.

Sotto i riflettori anche la rovinosa espulsione di Arturo Vidal. Fabio Capello, anche lui presente in studio, è durissimo: “Il suo è un errore inammissibile per un giocatore di quell’esperienza. L’inter è partita male, senza determinazione, ha giocato lento. Soprattutto nella prima parte. Tre difensori contro un solo attaccante e sempre in inferiorità numerica a centrocampo. Contro questo Real Madrid, che non è il vero Real ma una squadra mediocre, l’Inter doveva e poteva rischiare qualcosa di più. Sono mancati anche i giocatori, Lukaku questa sera non si è visto”.

OMNISPORT | 26-11-2020 11:42