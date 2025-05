Inter, alla festa di Moratti per gli 80 anni c’erano tutti tranne due: come è diventato Recoba. Le foto, li riconosci?

Per l'ex patron nerazzurro una sorpresa tra famiglia, amici e campioni del passato. Non mancano però le critiche dei tifosi sul web per alcuni scatti

Festa speciale per l’ex Presidente nerazzurro. Massimo Moratti proprio pochi giorni fa, aveva lasciato intendere in un’ intervista alla Gazzetta dello Sport che avrebbe festeggiato i suoi 80 anni in famiglia, con una celebrazione intima. Ma in realtà si trattava della sua “famiglia” allargata, dal momento che per festeggiare i suoi 80 anni ha accolto oltre un centinaio di ex calciatori dell’Inter che hanno scritto pagine memorabili sotto la sua presidenza. La sorpresa è stata orchestrata con cura dai figli Carlotta e Mao, quest’ultimo ex vicepresidente del club tra il 2004 e il 2010. La tenuta di famiglia a Imbersago, in provincia di Lecco, è stata il palcoscenico perfetto per questa rimpatriata nerazzurra in grande stile. I look dei giocatori, le dediche degli ex calciatori e i messaggi dei tifosi.

Brunch, musica e un clima da amarcord

Gli inviti indicavano le 14:00 come orario d’arrivo per un “light brunch”, che in realtà si è rivelato un ricco buffet con tre primi piatti, mozzarelle preparate al momento e una selezione di finger food. Intorno alle 17:00 è arrivato il momento clou: il taglio della torta, accompagnato dalle note di una banda che si esibiva nel giardino.

Tra gli oltre trecento ospiti, a spiccare erano i volti di più di cento ex nerazzurri: una testimonianza dell’impronta profonda lasciata da Moratti nell’universo Inter.

Le stelle nerazzurre al fianco del Presidente

Da Ronaldo a Zanetti, passando per Recoba, Vieri e Materazzi, la lista dei presenti sembrava un vero e proprio “Hall of Fame” interista. Ronaldo, descritto in “forma smagliante”, è arrivato tra gli ultimi insieme alla fidanzata Celine. Recoba e Vieri, invece, hanno scelto un ingresso più informale, a bordo di una Fiat Panda.

Anche Andrea Pirlo era presente, accompagnato da un ricordo agrodolce dell’ex Presidente Moratti: “L’acquisto di cui vado più fiero, ma anche l’errore più grande, visto che poi l’ho ceduto al Milan”.

Non sono mancati nemmeno Julio Cesar, Orlandoni, Toldo e Pagliuca: un autentico squadrone di portieri.

Gli assenti e i ritorni inaspettati

Nella lista degli invitati figuravano anche Sergio Conceiçao e Zlatan Ibrahimović, entrambi però hanno declinato l’invito. Presenza inaspettata, invece, quella di Fredy Guarin, tornato a sorpresa dopo un lungo periodo lontano dai riflettori. Nessuna foto ufficiale per lui, ma un video lo immortala durante il taglio della torta.

Messaggi social e dichiarazioni affettuose

Non sono mancati i messaggi social a corredo della giornata. Nicola Ventola ha pubblicato uno scatto con Moratti accompagnato da una dedica: “Presidente, auguri e grazie di tutto”, con cuori nerazzurri. Beppe Baresi ha condiviso una story con Ronaldo “Il Fenomeno”.

Javier Zanetti ha invece affidato il proprio pensiero a un post: “Sempre e per sempre, l’Inter e l’interismo. Ogni giorno un amore più grande per i nostri colori. Buon compleanno, Presidente”.

Un compleanno che sa di storia e gratitudine

Presente anche Giampaolo Pazzini, immortalato in un video durante il momento della torta. Arturo Di Napoli, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha partecipato con la moglie, scattando una foto ricordo proprio con Ronaldo.

Una festa che è andata ben oltre il semplice compleanno: è stata un tributo affettuoso e sincero a un uomo che ha incarnato lo spirito nerazzurro per decenni. Un omaggio degno di un presidente che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Inter e nel cuore di chi l’ha vissuta.

I tifosi commentano sui social i look dei giocatori

Non mancano poi gli sfottò dei nerazzurri sui look dei loro ex beniamini: “Recoba tipico ex compagno delle superiori che ti rivede dopo vent’anni e ti propone un affare in società perché per lui sei sempre stato più in gamba degli altri e di te si fida”. E ancora: “Recoba è un ‘La Russa’ comunista: è praticamente uguale!!!”

C’è poi chi critica: “Vieri alla festa di Moratti...lo stesso che lo faceva pedinare e spiare ai tempi nero azzurri! Che teatrino del nulla!” E ancora: “Vieri c’è andato ugualmente anche se è andato in tribunale per i pedinamenti commissionati da denti marci Moratti?”

C’è infine chi provoca: “Il passaporto di Recoba per venire in Italia era regolare?” E ancora: “Che passaporto avrà usato Recoba per rientrare in Italia?” Ed infine: “Lo stipendio di Recoba… la più grande rapina del secolo…”

